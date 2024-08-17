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На севере Бурятии заметили медведя

На севере Бурятии заметили медведя
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На место выезжали полицейские и сотрудники Бурприроднадзора

В Северобайкальске ранее был замечен медведь по улице Бамовской. Жители поинтересовались у администратора группы «Северобайкальск-инфо.24/7», обнаружен ли медведь.

Государственный инспектор Бурприроднадзора сообщил, что действительно был зафиксирован выход медведя.

- Действительно сегодня в 4 ч. 30 мин. был выход медведя по ул. Бамовская. Охотнадзором совместно с МВД незамедлительно был осуществлён выезд. Медведь не обнаружен, по следам можно сделать вывод, что медведю около двух лет. По данному факту запланированы мероприятия, - рассказал госинспектор Бурприроднадзора Павел Тороев. 
медведь

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