Полиция Забайкалья предупредила о новой схеме мошенничества перед 1 сентября

Аферисты пытаются заманить родителей на фишинговые сайты
УМВД по Забайкальскому краю предупредило жителей о новой схеме мошенников, которые они начали применять перед Днём знаний.
Злоумышленники рассылают письма и смс о якобы проходящих распродажах школьной одежды, учебников и канцтоваров. Внутри содержится ссылка для перехода на сайт, который на самом деле фишинговый (поддельный). Также на устройство таким образом загрузится вредоносная программа.
После оплаты товара на поддельном сайте продавец перестаёт выходить на связь.
Сотрудники полиции рекомендуют жителям проявить бдительность.
Аферисты пытаются заманить родителей на фишинговые сайты
Спасателям позвонила медсестра
Очевидцы пытались догнать грабителя
Трагедия произошла в местности, где установлены запрещающие знаки
Эвакуировались 12 человек
Тело он спрятал под крыльцом
Ребёнка эвакуировали из района республики в Улан-Удэ
С карты парня списали деньги, когда он перешёл по фишинговой ссылке
Ущерб составил около 130 тысяч рублей
Нарушителем оказался приезжий из Забайкальского края
Мужчина был пьян в момент убийства
Мужчина отобрал телефоны у подростков, гулявших по лесу
Подъезд был сильно задымлён
Пожар произошёл в доме возле ФСК
Женщину он убил менее чем через месяц после выхода из колонии