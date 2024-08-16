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Полиция Забайкалья предупредила о новой схеме мошенничества перед 1 сентября

Полиция Забайкалья предупредила о новой схеме мошенничества перед 1 сентября
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Аферисты пытаются заманить родителей на фишинговые сайты

УМВД по Забайкальскому краю предупредило жителей о новой схеме мошенников, которые они начали применять перед Днём знаний.

Злоумышленники рассылают письма и смс о якобы проходящих распродажах школьной одежды, учебников и канцтоваров. Внутри содержится ссылка для перехода на сайт, который на самом деле фишинговый (поддельный). Также на устройство таким образом загрузится вредоносная программа.

После оплаты товара на поддельном сайте продавец перестаёт выходить на связь.

Сотрудники полиции рекомендуют жителям проявить бдительность.
мошенничество

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