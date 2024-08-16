В Бурятии в запертой квартире нашли тело пенсионерки

Спасателям позвонила медсестра
Днём 9 августа в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил сигнал. Звонившая сообщила, что в Гусиноозёрске в запертой изнутри квартире находится 72-летняя женщина. Она не открывает дверь и не отвечает на телефонные звонки.
Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, пожилая женщина страдает хроническим заболеванием. К ней пришла медсестра, чтобы поставить капельницу. Однако дверь ей никто не открыл.
Спасатели выехали на место. В присутствии полицейских с помощью трёхколенной лестницы пробрались в квартиру через балкон второго этажа. К сожалению, женщина была найдена без признаков жизни.
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