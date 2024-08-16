В Братске вахтовик ограбил продававшую овощи пенсионерку

Возле магазина на улице Крупской в Братске 78-летняя женщина продавала свежий урожай овощей. Неожиданно к ней со спины подошёл неизвестный, выхватил сумку и скрылся с ней во дворах.Пока очевидцы пытались его догнать, грабитель успел опустошить похищенный кошелёк. Он похитил оттуда 20 тысяч рублей.Полицейские оперативно установили личность грабителя и задержали. Им оказался 34-летний ранее судимый за имущественные преступления иркутянин.- Выяснилось, что в Братск он приехал месяц назад для работы вахтовым методом. На допросе задержанный признал свою вину и рассказал, что похищенные деньги успел потратить, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Фигуранту избрали подписку о невыезде.Похищенные деньги вернут бабушке по окончании следствия.