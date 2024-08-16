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В Братске вахтовик ограбил продававшую овощи пенсионерку

В Братске вахтовик ограбил продававшую овощи пенсионерку
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Очевидцы пытались догнать грабителя

Возле магазина на улице Крупской в Братске 78-летняя женщина продавала свежий урожай овощей. Неожиданно к ней со спины подошёл неизвестный, выхватил сумку и скрылся с ней во дворах.

Пока очевидцы пытались его догнать, грабитель успел опустошить похищенный кошелёк. Он похитил оттуда 20 тысяч рублей.

Полицейские оперативно установили личность грабителя и задержали. Им оказался 34-летний ранее судимый за имущественные преступления иркутянин.

- Выяснилось, что в Братск он приехал месяц назад для работы вахтовым методом. На допросе задержанный признал свою вину и рассказал, что похищенные деньги успел потратить, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Фигуранту избрали подписку о невыезде.

Похищенные деньги вернут бабушке по окончании следствия.
грабеж

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