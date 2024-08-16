В Бурятии на реке Баргузин утонула женщина

Трагедия произошла в местности, где установлены запрещающие знаки
Очередное трагическое происшествие на воде произошло в Бурятии. На реке Баргузин в Баргузинском районе утонула 45-летняя женщина.
- Сегодня днём поступило сообщение о том, на реке Баргузин, вниз по течению от села Баргузин, в местности Пионерский лагерь утонула женщина 1979 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Произошло это в месте, не оборудованном для купания. На берегу установлены соответствующие запрещающие знаки.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 августа в Закаменском районе утонул 16-летний подросток
. Он верхом на коне пересекал вброд реку Цакирка. Однако конь оступился, и юношу унесло течением.
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