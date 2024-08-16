16 августа

15 августа

Популярное

В Улан-Удэ потушили пожар в офисном здании

В Улан-Удэ потушили пожар в офисном здании
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Эвакуировались 12 человек

Сегодня днём в Улан-Удэ пожарные тушили возгорание в административном здании на проспекте Автомобилистов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

- 12 сотрудников организации самостоятельно эвакуировались на свежий воздух до приезда спасателей. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось задымление в офисе на втором этаже, - говорится в сообщении.

Пожар оперативно ликвидировали на площади 20 квадратных метров.

Пострадавших нет.

На месте работает дознаватель МЧС, он устанавливает причину пожара.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром произошёл пожар в квартире многоквартирного дома на улице Комсомольская; из задымлённого подъезда пожарные спасли девять человек.


пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ребёнок проглотил пластиковый кулон
В Бурятии ребёнок проглотил пластиковый кулон
Происшествия, 16.08.2024
Ребёнка эвакуировали из района республики в Улан-Удэ
Улан-удэнец напоролся на мошенников на сайте знакомств
Улан-удэнец напоролся на мошенников на сайте знакомств
Происшествия, 16.08.2024
С карты парня списали деньги, когда он перешёл по фишинговой ссылке
В Бурятии мужчина с мешком конопли пытался убежать от росгвардейцев
В Бурятии мужчина с мешком конопли пытался убежать от росгвардейцев
Происшествия, 16.08.2024
Нарушителем оказался приезжий из Забайкальского края
Читинец ограбил подростков, угрожая им игрушечным пистолетом
Происшествия, 16.08.2024
Мужчина отобрал телефоны у подростков, гулявших по лесу
В Улан-Удэ тушат пожар в квартире
В Улан-Удэ тушат пожар в квартире
Происшествия, 16.08.2024
Пожар произошёл в доме возле ФСК
В Бурятии бывший зэк сядет ещё на 14 лет за убийство женщины
В Бурятии бывший зэк сядет ещё на 14 лет за убийство женщины
Происшествия, 16.08.2024
Женщину он убил менее чем через месяц после выхода из колонии
Сотрудница банка из Иркутска перевела мошенникам свыше 3 млн рублей
Сотрудница банка из Иркутска перевела мошенникам свыше 3 млн рублей
Происшествия, 16.08.2024
Она сама специалист по информированию клиентов об дистанционном мошенничестве
В Иркутской области разбился сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
В Иркутской области разбился сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
Происшествия, 16.08.2024
Лётчики увели машину от жилых домов. Один из них погиб

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^