В Улан-Удэ потушили пожар в офисном здании

Эвакуировались 12 человек
Сегодня днём в Улан-Удэ пожарные тушили возгорание в административном здании на проспекте Автомобилистов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
- 12 сотрудников организации самостоятельно эвакуировались на свежий воздух до приезда спасателей. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось задымление в офисе на втором этаже, - говорится в сообщении.
Пожар оперативно ликвидировали на площади 20 квадратных метров.
Пострадавших нет.
На месте работает дознаватель МЧС, он устанавливает причину пожара.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром произошёл пожар в квартире многоквартирного дома на улице Комсомольская; из задымлённого подъезда пожарные спасли девять человек
.
Эвакуировались 12 человек
Тело он спрятал под крыльцом
Ребёнка эвакуировали из района республики в Улан-Удэ
С карты парня списали деньги, когда он перешёл по фишинговой ссылке
Ущерб составил около 130 тысяч рублей
Нарушителем оказался приезжий из Забайкальского края
Мужчина был пьян в момент убийства
Мужчина отобрал телефоны у подростков, гулявших по лесу
Подъезд был сильно задымлён
Пожар произошёл в доме возле ФСК
Женщину он убил менее чем через месяц после выхода из колонии
Она сама специалист по информированию клиентов об дистанционном мошенничестве
Пропавшие мужчины уехали на покос
Проводится доследственная проверка
Лётчики увели машину от жилых домов. Один из них погиб