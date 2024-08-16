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В Бурятии ребёнок проглотил пластиковый кулон

В Бурятии ребёнок проглотил пластиковый кулон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ребёнка эвакуировали из района республики в Улан-Удэ

В районе Бурятии ребёнок проглотил пластиковый кулон и был эвакуирован в медучреждение в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», 15 августа авиамедицинская выездная бригада Территориального центра медицины катастроф Бурятии воздушным бортом из района республики эвакуировала ребёнка. Диагноз: «Инородное тело пищевода». 

- Вчера, 15 августа авиамедицинской бригадой ГБУЗ «ТЦМК РБ» воздушным бортом из северного района Бурятии эвакуирован ребёнок 5 лет с инородным телом в пищеводе (пластиковый кулон) в медорганизацию Улан-Удэ. Ребёнок получает лечение в отделении хирургии, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.

Состояние ребёнка удовлетворительное.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2023 года в Улан-Удэ врачи спасли ребёнка, который подавился мячиком-попрыгунчиком.

Год назад в Иркутске хирурги прооперировали и спасли жизнь девятимесячному ребёнку из Бурятии, который проглотил гидрогелевый шарик – орбиз. Это игрушка-развивашка в виде мягкой горошинки, которая увеличивается в размере в воде.

медицинская помощь

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