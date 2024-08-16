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Жителю Бурятии вынесли приговор за изнасилование и убийство бывшей жены

Жителю Бурятии вынесли приговор за изнасилование и убийство бывшей жены
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Тело он спрятал под крыльцом

Жителя Хоринского района Бурятии, который изнасиловал и убил бывшую супругу, приговорили к 13 годам лишения свободы.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 10 апреля 2024 года. Утром того дня мужчина приехал в Хоринск, где после развода проживала бывшая супруга. Он встретил её возле поликлиники, после чего, угрожая ножом, отвёл в заброшенный дом и изнасиловал.

После этого мужчина нанёс женщине множество ударов ножом в шею, голову, грудь и по рукам. Позже в ходе следствия было установлено, что мужчиной двигала ревность.

Женщина скончалась от полученных травм на месте. Убийца спрятал её тело под крыльцом дома. Затем забрал личные вещи женщины, среди которых были и её документы, и сжёг их вместе с ножом.

- Приговором судам мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 
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