Улан-удэнец напоролся на мошенников на сайте знакомств

В полицию в Улан-Удэ обратился 24-летний молодой человек, ставший жертвой мошенников.Он рассказал, что на сайте знакомств познакомился с девушкой. После непродолжительного общения она предложила встретиться и вместе сходить в театр. Мужчина согласился, и она прислала ссылку якобы на сайт, где можно заказать билеты.Потерпевший перешёл по ссылке, где ввёл данные своей банковской карты, полагая, что таким образом оплачивает билеты в театр. После обнаружил, что с его карты произошло списание средств в 16 800 рублей, а новая знакомая прекратила общение. Парень понял, что его обманули, ссылка была фишинговая, и обратился за помощью в полицию.Возбуждено уголовное дело. Улан-удэнец пояснил, что о подобных видах мошенничества он знал из СМИ, но всё равно попался.Жителей Бурятии к осторожности в онлайн-общении с незнакомцами.«Злоумышленник осуществляет переписку в сетях, мессенджерах с молодыми людьми от имени девушки, в ходе общения предлагает купить билеты в театр или на концерт, направляет фейковую ссылку, перейдя по которой кавалер думает, что заказывает билеты, а на самом деле переводит деньги аферистам», - предостерегают в МВД по Бурятии.