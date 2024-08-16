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Житель Бурятии сжёг мотоцикл соседа, мстя за свою сбитую собаку

Житель Бурятии сжёг мотоцикл соседа, мстя за свою сбитую собаку
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Ущерб составил около 130 тысяч рублей

В полицию в Тункинском районе поступило заявление от 40-летней жительницы села Гужиры о том, что неизвестный сжёг мотоцикл Regulmoto её сына. Участковый установил и задержал подозреваемого - 46-летнего местного жителя.

Выяснилось, что подозреваемый решил поджечь мотоцикл односельчанина в отместку за сбитую собаку.

Оказалось, что владелец мотоцикла дал транспортное средство своему знакомому. Тот же совершил наезд на собаку, выскочившую из двора частного дома. Водитель мотоцикла получил травму и попросил друзей отвезти его в медучреждение, бросив транспорт на улице.

Хозяин собаки узнал о происшествии от своего сына, который стал свидетелем наезда. Пьяный мужчина не стал искать виновника ДТП, а решил уничтожить мотоцикл: облил бензином и поджёг.

Владелец мотоцикла узнал о происшествии от знакомых, которые отправили ему видео горящего мотоцикла и рассказал об этом родственникам. Ущерб составил около 130 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
умышленное повреждение имущества Поджог мотоциклы

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