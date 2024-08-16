В Улан-Удэ на пожаре в многоквартирном доме спасли девять человек

На пожаре, который произошёл сегодня утром в многоквартирном доме на улице Комсомольская в Улан-Удэ, спасли девять человек.
- Сегодня утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Комсомольской. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление в подъезде. Звеньями газодымозащитной службы была организована проверка помещений и поиск людей. Пожарные спасли девять человек, в том числе двух детей, с применением спасустройств, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Горела квартира на втором этаже. Открытое горение ликвидировали на площади, по предварительным данным, в 9 кв. метров.
Пострадавших нет.
На месте работает дознаватель МЧС, он устанавливает причину пожара.