В Бурятии бывший зэк сядет ещё на 14 лет за убийство женщины

Бичурский районный суд приговорил убийцу к 14 годам лишения свободы. Он расправился с женщиной практически сразу после выхода из колонии.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в январе 2024 года в селе Покровка. Месяцем ранее, в декабре 2023-го уроженец Селенгинского района освободился из колонии. Дома у него нет, так что ему выдали предписание о том, что нужно прибыть в улан-удэнский центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства, а также встать на учёт в подразделение полиции для осуществления административного надзора.
Однако ни там, ни там бывший зэк не появился. Он отправился в Бичурский район, в село Покровка, где бывал ранее. Спустя несколько дней встретил на улице знакомую 53-летнюю женщину. Они разговорились, и женщина пригласила к себе в гости.
8 января между ними на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой злоумышленник напал на женщину. Сначала накинул ей на шею петлю и стал душить. Затем нанёс несколько ударов ножом по телу. После скинул в подполье, где нанёс ещё два удара клинком в шею и бросил там, закидав сверху досками.
Убийц уехал из села в другой район, где несколько дней прятался у родственника.
Тело убитой её родственники нашли спустя 10 дней. Убийцу оперативно установили и задержали.
- Бичурский районный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 «Уби йство» и ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту пребывания в определенный администрацией исправительного учреждения срок». По совокупности преступлений суд назначил виновному 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.