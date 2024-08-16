В Улан-Удэ тушат пожар в квартире

Пожар произошёл в доме возле ФСК
Как стало известно «Байкал-Daily», в Улан-Удэ произошёл пожар в квартире многоквартирного дома на улице Комсомольская, что расположен напротив Физкультурно-спортивного комплекса. Подъезд заволокло дымом.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Горожане заметили на улице несколько автомобилей пожарной службы, а также скорую помощь.
Подробности происшествия выясняются.
Подъезд был сильно задымлён
Пожар произошёл в доме возле ФСК
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