В Улан-Удэ тушат пожар в квартире

Как стало известно «Байкал-Daily», в Улан-Удэ произошёл пожар в квартире многоквартирного дома на улице Комсомольская, что расположен напротив Физкультурно-спортивного комплекса. Подъезд заволокло дымом.На месте работают сотрудники экстренных служб. Горожане заметили на улице несколько автомобилей пожарной службы, а также скорую помощь.Подробности происшествия выясняются.

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