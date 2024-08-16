Сотрудница банка из Иркутска перевела мошенникам свыше 3 млн рублей

Мошенники сумели «развести» сотрудницу банка из Иркутска, она потеряла более трёх миллионов рублей.В середине мая 31-летней иркутянке поступил звонок с незнакомого номера. Собеседник представился брокером и рассказал о новой инвестиционной компании. Как пояснил мужчина, высокая доходность и скорость вывода прибыли в их фирме «значительно превосходит конкурентов на рынке».- Примечательно, что в обязанности женщины входило информирование клиентов банка об опасностях дистанционного мошенничества и основах инвестирования. Однако она сама решила связаться с сомнительным способом быстрого заработка и перевела деньги злоумышленникам, выдававшим себя за брокеров, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.В итоге иркутянка зарегистрировалась на «торговой платформе». На протяжении 2,5 месяцев она вносила кредитные и собственные сбережения на указанные ей счета. Для убедительности аферисты отображали в приложении несуществующую прибыль от совершённых сделок.Однако, когда жертва попыталась вывести деньги, ей заблокировали доступ к счетам и личному кабинету. После «консультанты» перестали отвечать на звонки. В общей сложности она потеряла свыше трёх миллионов рублей.По данному факту полицейскими проводится проверка.