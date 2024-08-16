В Бурятии пропали двое мужчин, их трактор затонул

Пропавшие мужчины уехали на покос
В Закаменском районе ищут двух пропавших мужчин, 28 и 30 лет.
Поздно вечером 14 августа они уехали на тракторе из Санаги на покос в местность Хурлик. Но до места покоса они так и не доехали.
Позже их трактор нашли в реке Джида - застрял в глубине. Мужчин поблизости не было.
Известно, что сельчане уехали в состоянии алкогольного опьянения, сообщает в группе «Закамна-инфо.24/7».
Родственники искали пропавших своими силами, в полицию заявление не подавали. Сегодня утром глава поселения организовал поиски, в которые включились местные жители.
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