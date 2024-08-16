В Забайкальском крае мужчина пытался перебежать пути перед поездом и погиб

В Забайкальском крае 37-летний мужчина погиб, попав под поезд. Трагическое происшествие случилась 15 августа в районе станции Харагун.По предварительным данным, мужчина пытался перебежать железнодорожные пути перед приближавшимся подвижным составом. От полученных травм он скончался на месте происшествия.Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».- Следователями и следователями-криминалистами СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.