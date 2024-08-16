В Забайкальском крае мужчина пытался перебежать пути перед поездом и погиб

В Забайкальском крае 37-летний мужчина погиб, попав под поезд. Трагическое происшествие случилась 15 августа в районе станции Харагун.
По предварительным данным, мужчина пытался перебежать железнодорожные пути перед приближавшимся подвижным составом. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
- Следователями и следователями-криминалистами СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.