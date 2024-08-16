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В районах Иркутска объявлен режим повышенной готовности

В районах Иркутска объявлен режим повышенной готовности
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Из-за подъёма Иркута принято решение понизить расход сбросов Иркутской ГЭС

Вчера, 15 августа, в Иркутске на территории Ленинского и Свердловского округов введён режим повышенной готовности. Соответствующий документ подписал мэр города Руслан Болотов. Ожидался подъём уровня воды в реке Иркут в районе улицы Пляжной.

Как сообщили в администрации Иркутска, вице-мэр Андрей Южаков провёл выездное совещание в посёлке имени Горького с участием руководителей профильных комитетов администрации, регионального управления МЧС, муниципальных предприятий и учреждений.

Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Евгений Гоголев, по данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды может достичь 380 см при критической отметке 320 см. Совместно с Енисейским бассейновым водным управлением Росводресурсов принято решение понизить расход сбросов Иркутской ГЭС до 1500 кубометров в секунду. Это необходимо для недопущения подпора реки в районе Пляжной, а также улицы Набережная Иркута. В таком режиме гидроэлектростанция будет работать до стабилизации обстановки.

– Все силы и средства находятся в постоянном взаимодействии. Организована круглосуточная работа гидрологических постов для ежечасного мониторинга обстановки. При необходимости выполним отсыпку прибрежной зоны в районе Пляжной, чтобы не допустить подтопления жилых домов, – прокомментировал Андрей Южаков.

Иркутск паводок

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