В районах Иркутска объявлен режим повышенной готовности

Вчера, 15 августа, в Иркутске на территории Ленинского и Свердловского округов введён режим повышенной готовности. Соответствующий документ подписал мэр города Руслан Болотов. Ожидался подъём уровня воды в реке Иркут в районе улицы Пляжной.Как сообщили в администрации Иркутска, вице-мэр Андрей Южаков провёл выездное совещание в посёлке имени Горького с участием руководителей профильных комитетов администрации, регионального управления МЧС, муниципальных предприятий и учреждений.Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Евгений Гоголев, по данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды может достичь 380 см при критической отметке 320 см. Совместно с Енисейским бассейновым водным управлением Росводресурсов принято решение понизить расход сбросов Иркутской ГЭС до 1500 кубометров в секунду. Это необходимо для недопущения подпора реки в районе Пляжной, а также улицы Набережная Иркута. В таком режиме гидроэлектростанция будет работать до стабилизации обстановки.– Все силы и средства находятся в постоянном взаимодействии. Организована круглосуточная работа гидрологических постов для ежечасного мониторинга обстановки. При необходимости выполним отсыпку прибрежной зоны в районе Пляжной, чтобы не допустить подтопления жилых домов, – прокомментировал Андрей Южаков.