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В Бурятии попавший в ДТП водитель на ходу выпрыгнул из грузовика

В Бурятии попавший в ДТП водитель на ходу выпрыгнул из грузовика
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария произошла в пригородном районе

Накануне, 15 августа, в Заиграевском районе Бурятии произошло необычное ДТП.

35-летний мужчина управлял грузовым ЗИЛ-131, он ехал в направлении Улан-Удэ. В трёх километрах от посёлка Онохой грузовик попал в ДТП, а водитель, спасаясь, выпрыгнул из кабины на ходу.

- По предварительным данным, водитель справился с управлением. Он совершил съезд с дороги и на ходу выпрыгнул из кабины транспортного средства, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2023 года в Гусиноозёрске двое молодых людей, уходя от полицейской погони, на ходу выпрыгнули из угнанного автомобиля.


ДТП

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