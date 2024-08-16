В Бурятии попавший в ДТП водитель на ходу выпрыгнул из грузовика

Авария произошла в пригородном районе
Накануне, 15 августа, в Заиграевском районе Бурятии произошло необычное ДТП.
35-летний мужчина управлял грузовым ЗИЛ-131, он ехал в направлении Улан-Удэ. В трёх километрах от посёлка Онохой грузовик попал в ДТП, а водитель, спасаясь, выпрыгнул из кабины на ходу.
- По предварительным данным, водитель справился с управлением. Он совершил съезд с дороги и на ходу выпрыгнул из кабины транспортного средства, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2023 года в Гусиноозёрске двое молодых людей, уходя от полицейской погони, на ходу выпрыгнули из угнанного автомобиля
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Авария произошла в пригородном районе
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