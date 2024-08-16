16 августа

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В Бурятии тушат всего три лесных пожара

В Бурятии тушат всего три лесных пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru

Их площадь снизилась до 300 га

За прошедшие сутки новых возгораний в республике не зарегистрировано. Об этом сообщает республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).

«На утро 16 августа действует три лесных пожара: в Баргузинском, Курумканском и Муйском районах. На тушении работают 146 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны и привлечённых. Задействовано девять единиц лесопожарной техники», - сказано в сообщении.

За сутки ликвидировано семь возгораний: в Баргузинском, Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах.

Площадь действующих лесных пожаров в настоящее время на территории республики составляет 300 га. Угрозы населённым пунктам нет, отметили в РАЛХ.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 15 августа площадь пожаров в лесах Бурятии составляла 700 га. Действовало 10 очагов.

В РАЛХ напомнили, что в Бурятии действует режим ЧС регионального значения в связи с большим количеством ежедневно возникающих лесных пожаров.

О возгорании, задымлении в лесах необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии (301-2) 20-44-44.
лесные пожары РАЛХ Авиалесохрана

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