В Иркутской области разбился сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3

Лётчики увели машину от жилых домов. Один из них погиб

Первые сообщения о падении самолёта в Иркутской области стали появляться в социальных сетях после десяти вечера 15 августа.

В 23:06 информацию официально подтвердил губернатор Приангарья Игорь Кобзев:

«Вижу ваши сообщения по поводу падения самолёта в Черемховском районе за виадуком недалеко от Михайловки. Действительно, в 22:18 дежурному регионального отделения центра медицины катастроф поступила такая информация. Как сообщает минобороны, самолёт - военный, ТУ-22М3. Он выполнял плановый полёт. Экипаж увёл самолёт от жилых строений. Четыре пилота катапультировались».

По словам Кобзева, к месту происшествия выехали соответствующие службы:

«Попрошу не поддаваться панике. Самолёт упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. По предварительной информации причиной стала техническая неисправность».

Пока предположительная причина падения, по данным «Байкал-Daily», - отказ левого двигателя.

По сведениям телеграм-канала SHOT, Ту-22М3 упал в районе 1777-го км трассы Р-255 «Сибирь» примерно в километре от ближайшего частного дома.

Телеграм-канал Readovka ночью сообщил:

«Местные первыми бросились искать катапультировавшихся пилотов разбившегося бомбардировщика под Иркутском — они отыскали члена экипажа и оказали первую помощь. Один из лётчиков, выпрыгнувший последним, пытался до конца увести судно подальше от населённых пунктов. Ему удалось, и крушение произошло в безлюдном месте. Момент падения бомбардировщика оказался запечатлён местными жителями, которые проезжали мимо места происшествия - раздался сильный взрыв»

Территория на месте крушения самолета Ту-22М3 оцеплена, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщил ТАСС глава города Черемхово Вадим Семенов. Он тоже добавил, что пострадавших среди гражданских нет.



Игорь Кобзев сообщил утром 16 августа: «Работы на месте крушения военного самолёта ТУ-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего лётчика. Это действительно тяжёлая утрата».



У остальных пилотов травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.



Справка:

Ту-22М - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (кодификация НАТО: Backfire) предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Может нести ядерное оружие. Ту-22М - один из самых засекреченных авиационных проектов СССР времён «холодной войны».

Ту-22М производился с 1972 по 1984 год и был снят с вооружения в середине 1990-х годов.

Первый опытный Ту-22М3 совершил первый полёт 20 июня 1977. С 1978 года самолёт запущен в серийное производство. В окончательном виде Ту-22М3 был принят на вооружение в марте 1989 года.

Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.

Ту-22М3 производился с 1978 по 1993 год, эксплуатируется в настоящее время.

В 2018 году в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации был создан первый глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М. В результате глубокой модернизации на самолёте был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе. Результатом проведённых работ стало значительное расширение боевого потенциала авиационного комплекса, включая повышение боевой эффективности и увеличение боевого радиуса. Первый полёт глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М совершил 28 декабря 2018 года.

По данным «Байкал-Daily», Ту-22М3 базируют на авиабазе Белая в Усольском районе Иркутской области.