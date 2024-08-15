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В Иркутской области виновник лесного пожара в нацпарке заплатит более 4 млн рублей

В Иркутской области виновник лесного пожара в нацпарке заплатит более 4 млн рублей
Происшествия,  Фото:ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"
Пожар произошёл на Кругобайкальской железной дороге

В Иркутской области Слюдянский районный суд признал местного жителя виновным в уничтожении 18 га леса в Прибайкальском национальном парке. Суд приговорил его к штрафу в 300 тысяч рублей и возмещению ущерба в размере более 4,2 млн рублей.

Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», пожар произошёл на Кругобайкальской железной дороге 6 мая 2023 года, в первый день действия особого противопожарного режима (когда действует запрет на использование открытого огня). Мужчина поджёг сухую траву, но пламя в итоге перекинулось на лес.

Тушили возгорание два дня, сгорело 18 га леса. По этой причине туристам не выдавали разрешение на посещение маршрутов «Кругобайкальская железная дорога» и «о.п. Тёмная Падь – д. Старая Ангасолка».

Разрешения на посещение Прибайкальского национального парка у виновника пожара не было.

Ущерб лесному фонду Российской Федерации эксперты оценили в 4 258 750 рублей. Теперь виновнику предстоит возместить эту сумму.

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