В Забайкалье вор разобрал крышу гаража

Житель Хилокского района Забайкальского края разобрал крышу гаража, чтобы проникнуть внутрь и совершить кражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию поступило сообщение, что неизвестные похитили из гаража телевизор, домашний кинотеатр, шуруповёрт, бензопилу и триммер. Ущерб владелец оценил на сумму около 50 тысяч рублей.
Полицейские установили, что вор проник в гараж, разобрав его деревянную крышу.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый за кражи 29-летний житель Хилка. Он признался полицейским, что ночью залез на крышу гаража и при помощи гвоздодёра разобрал деревянное перекрытие.
Украденную технику подозреваемый продал неизвестным, а вырученные деньги уже потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчина помещён в изолятор временного содержания.
Полицейские устанавливают места сбыта похищенных вещей.