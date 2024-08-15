В Забайкалье вор разобрал крышу гаража

Житель Хилокского района Забайкальского края разобрал крышу гаража, чтобы проникнуть внутрь и совершить кражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.В полицию поступило сообщение, что неизвестные похитили из гаража телевизор, домашний кинотеатр, шуруповёрт, бензопилу и триммер. Ущерб владелец оценил на сумму около 50 тысяч рублей.Полицейские установили, что вор проник в гараж, разобрав его деревянную крышу.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый за кражи 29-летний житель Хилка. Он признался полицейским, что ночью залез на крышу гаража и при помощи гвоздодёра разобрал деревянное перекрытие.Украденную технику подозреваемый продал неизвестным, а вырученные деньги уже потратил.Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчина помещён в изолятор временного содержания.Полицейские устанавливают места сбыта похищенных вещей.