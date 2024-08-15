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В Бурятии с виновника лесного пожара планируют взыскать 12,7 млн рублей

В Бурятии с виновника лесного пожара планируют взыскать 12,7 млн рублей
Происшествия,  Фото:РАЛХ
По его вине возник пожар на площади 3 тысячи га

С начала года 126 лесных пожаров возникли в Бурятии из-за несоблюдения правил пожарной безопасности жителями. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Большая часть таких возгораний произошли весной. Основные причины - выжигание сухой травы, брошенные окурки, непотушенные костры, нарушения при эксплуатации техники.

На сегодняшний день установлено девять виновников лесных пожаров на территории лесного фонда Бурятии во время особого противопожарного режима. Это жители Баргузинского, Баунтовского, Кижингинского, Муйского, Прибайкальского, Селенгинского и Хоринского районов.

Виновникам лесных пожаров придётся возместить все затраты на тушение.

Так, 16 апреля в Селенгинском районе женщина развела костёр на земельном участке сельскохозяйственного назначения для проведения обряда. В результате загорелась сухая трава, а вскоре огонь перекинулся на лес. Площадь пожара составила 19 гектаров. С виновницы взыскали затраты на тушение – 150 тысяч рублей.

27 апреля в Кижингинском районе мужчина недалеко от фермы решил сжечь туши погибших зимой коров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на 8 гектаров лесного фонда. На виновника суд возложил обязательства по возмещению затрат в сумме 489 тысяч рублей.

- На сегодняшний день взыскано более 600 тысяч рублей. Общая сумма затрат на тушение по выявленным девяти случаям составляет около 14 млн рублей. 12 млн 769 тысяч из этой суммы было затрачено на ликвидацию сложного лесного пожара в Куйтунском лесничестве (Баргузинский район), где местный житель допустил эксплуатацию транспортного средства без искрогасителя. Площадь, пройдённая огнём, составила более 3 000 гектаров. По данному факту возбуждено уголовное дело. Работа по взысканию продолжается, - пояснила начальник отдела административной практики и контроля за возмещением ущерба лесному хозяйству Эржэна Шабанова.

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