Читинские таможенники пресекли поставку сильнодействующего вещества

Сотрудники Читинской таможни обнаружили контрабанду сильнодействующих веществ из Китая.Двое граждан России заказали посылки с 26 упаковками таблеток для похудения. В их составе содержатся запрещённые сильнодействующие вещества общей массой 241 грамм.В отношении получателей таблеток возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору». По этой статье предусмотрено до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.Один из подозреваемых заключён под стражу.