Владельца и повара кафе в Иркутске будут судить после отравления посетителей





В Иркутске завершено уголовное дело в отношении владельца и повара кафе быстрого питания, где 13 человек отравились шаурмой в начале 2024 года. Из них 10 пострадавших (в том числе двое детей) были госпитализированы в инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией и пищевым отравлением.- В деятельности кафе выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства, выразившихся в отсутствии у персонала соответствующих документов, а также системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в помещении. Это и привело к распространению возбудителя кишечной инфекции, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.Фигуранты дела обвиняются по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору».Владелец и повар заведения были взяты под стражу 4 февраля. Тогда же областное управление Роспотребнадзора приостановило работу кафе.Недавно уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.