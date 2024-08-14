14 августа

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Владельца и повара кафе в Иркутске будут судить после отравления посетителей

Владельца и повара кафе в Иркутске будут судить после отравления посетителей
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Отравились 13 человек

В Иркутске завершено уголовное дело в отношении владельца и повара кафе быстрого питания, где 13 человек отравились шаурмой в начале 2024 года. Из них 10 пострадавших (в том числе двое детей) были госпитализированы в инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией и пищевым отравлением.

- В деятельности кафе выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства, выразившихся в отсутствии у персонала соответствующих документов, а также системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в помещении. Это и привело к распространению возбудителя кишечной инфекции, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.


Фигуранты дела обвиняются по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору».

Владелец и повар заведения были взяты под стражу 4 февраля. Тогда же областное управление Роспотребнадзора приостановило работу кафе.

Недавно уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
отравление оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

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