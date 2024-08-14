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За сутки в Иркутской области в ДТП погибли двое подростков на мотоциклах

За сутки в Иркутской области в ДТП погибли двое подростков на мотоциклах
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Ещё один 18-летний пассажир тоже не выжил

В Иркутской области за прошедшие сутки произошло два ДТП со смертельным исходом. Погибли три человека, двое из которых несовершеннолетние, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 13 августа в СНТ «Труд» Шелеховского района 17-летний подросток ехал на мотоцикле Zuum CR300. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Позже от полученных травм юноша скончался в реанимации больницы. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, мотоцикл ему приобрели родители.


Второй трагический инцидент произошёл 14 августа около 3:20 ночи на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Кочерикова в Усольском районе.

По предварительной информации, 17-летний водитель мотоцикла Regulmoto выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Land Rover Freelander. Юный байкер и его 18-летний пассажир погибли на месте.

По данным Госавтоинспекции, в этом случае мотоцикл юноша приобрёл сам.

Полиция проводит проверки по фактам ДТП. 
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