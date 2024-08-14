За сутки в Иркутской области в ДТП погибли двое подростков на мотоциклах





В Иркутской области за прошедшие сутки произошло два ДТП со смертельным исходом. Погибли три человека, двое из которых несовершеннолетние, сообщили в региональной Госавтоинспекции.Вечером 13 августа в СНТ «Труд» Шелеховского района 17-летний подросток ехал на мотоцикле Zuum CR300. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.Позже от полученных травм юноша скончался в реанимации больницы. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, мотоцикл ему приобрели родители.Второй трагический инцидент произошёл 14 августа около 3:20 ночи на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Кочерикова в Усольском районе.По предварительной информации, 17-летний водитель мотоцикла Regulmoto выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Land Rover Freelander. Юный байкер и его 18-летний пассажир погибли на месте.По данным Госавтоинспекции, в этом случае мотоцикл юноша приобрёл сам.Полиция проводит проверки по фактам ДТП.