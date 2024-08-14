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Мальчишник в Иркутске окончился стрельбой из травматического пистолета

Мальчишник в Иркутске окончился стрельбой из травматического пистолета
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Один человек пострадал

В субботу, 10 августа, в ночном клубе в центре Иркутска компания молодых людей праздновала мальчишник. Между двумя посетителями клуба завязался конфликт. Тогда один из них достал травматический пистолет и начал стрелять.

Участники мальчишника поспешили покинуть место происшествия, но 32-летний мужчина вместе со своим знакомым продолжил преследовать их и стрелять из оружия.

- В результате инцидента 24-летний местный житель получил травму плеча, не опасную для жизни и здоровья. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью, после чего отправлен домой - ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские оперативно задержали участников инцидента, изъяв травматический пистолет и сигнальный револьвер.

- Изначально произошла драка. Я выстрелил в ногу и рядом с корпусом. Потом компания молодых людей отдалилась. Начались провокации, крики, чтобы мы подошли. Ну и эмоции меня не сдержали, - рассказал задержанный на допросе.

Стрелявший заявил, что пистолет принадлежит не ему, а его знакомому. Приятель же, в свою очередь, сказал полицейским, что травмат нашёл на улице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

стрельба умышленное причинение легкого вреда здоровью

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