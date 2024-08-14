Мальчишник в Иркутске окончился стрельбой из травматического пистолета

В субботу, 10 августа, в ночном клубе в центре Иркутска компания молодых людей праздновала мальчишник. Между двумя посетителями клуба завязался конфликт. Тогда один из них достал травматический пистолет и начал стрелять.Участники мальчишника поспешили покинуть место происшествия, но 32-летний мужчина вместе со своим знакомым продолжил преследовать их и стрелять из оружия.- В результате инцидента 24-летний местный житель получил травму плеча, не опасную для жизни и здоровья. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью, после чего отправлен домой - ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.Полицейские оперативно задержали участников инцидента, изъяв травматический пистолет и сигнальный револьвер.- Изначально произошла драка. Я выстрелил в ногу и рядом с корпусом. Потом компания молодых людей отдалилась. Начались провокации, крики, чтобы мы подошли. Ну и эмоции меня не сдержали, - рассказал задержанный на допросе.Стрелявший заявил, что пистолет принадлежит не ему, а его знакомому. Приятель же, в свою очередь, сказал полицейским, что травмат нашёл на улице.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.