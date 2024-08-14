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На Байкале в Бурятии турист погиб, убегая от медведя

На Байкале в Бурятии турист погиб, убегая от медведя
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Двое мужчин сорвались со скалы

На Байкале турист погиб, спасаясь от преследовавшего его медведя. Ему, как и его приятелю, пришлось прыгать со скалы.

Трагическое происшествие произошло в Баргузинском районе Бурятии, где на берегу Чивыркуйского залива отдыхали двое мужчин.

- По предварительным данным, мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдалённых бухт, куда приплыли на лодке. Из леса к ним вышел медведь. Убегая от дикого животного, туристы сорвались со скалы. Один из них скончался, второй получил повреждения различной степени тяжести, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи СК. К месту выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрит место происшествия и опросит очевидцев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля медведь задрал женщину в тайге в Северо-Байкальском районе Бурятии. 
смерть медведь

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