На Байкале в Бурятии турист погиб, убегая от медведя

На Байкале турист погиб, спасаясь от преследовавшего его медведя. Ему, как и его приятелю, пришлось прыгать со скалы.
Трагическое происшествие произошло в Баргузинском районе Бурятии, где на берегу Чивыркуйского залива отдыхали двое мужчин.
- По предварительным данным, мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдалённых бухт, куда приплыли на лодке. Из леса к ним вышел медведь. Убегая от дикого животного, туристы сорвались со скалы. Один из них скончался, второй получил повреждения различной степени тяжести, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи СК. К месту выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрит место происшествия и опросит очевидцев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля медведь задрал женщину в тайге в Северо-Байкальском районе Бурятии.