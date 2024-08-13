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У жителя Бурятии конфисковали машину за пьяную езду

У жителя Бурятии конфисковали машину за пьяную езду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Его приговорили к обязательным работам

Гусиноозёрский городской суд признал местного жителя виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Мужчину приговорили к 200 часам обязательным работ, а также лишили водительских прав на два года.

Кроме того, у автомобилиста изъяли машину, на которой он совершил преступление. Её конфисковали в собственность государства, сообщили в суде.
автомобили

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