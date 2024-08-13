У жителя Бурятии конфисковали машину за пьяную езду

Его приговорили к обязательным работам
Гусиноозёрский городской суд признал местного жителя виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Мужчину приговорили к 200 часам обязательным работ, а также лишили водительских прав на два года.
Кроме того, у автомобилиста изъяли машину, на которой он совершил преступление. Её конфисковали в собственность государства, сообщили в суде.
Он зарезал обеих жертв
Пожилая женщина вспомнила о предупреждениях с листовок
Он попросил телефон, чтобы позвонить
Мошенник представился сотрудником сотовой связи и по совместительству портала госуслуг
Пожар произошёл ночью
Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки
Мужчина скончался в больнице
Малыш выпал с высоты третьего этажа
Активисты обратились в администрацию района с просьбой вывезти отходы
Вора поймали росгвардейцы
Сейчас действуют 20 очагов
Он скончался на месте
Нападавший задержан и отправлен под стражу
Повреждены памятники и оградки
Жертвы сами называют коды из смс