У жителя Бурятии конфисковали машину за пьяную езду

Гусиноозёрский городской суд признал местного жителя виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.Мужчину приговорили к 200 часам обязательным работ, а также лишили водительских прав на два года.Кроме того, у автомобилиста изъяли машину, на которой он совершил преступление. Её конфисковали в собственность государства, сообщили в суде.