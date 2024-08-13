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Жителя Ангарска осудили за убийство сожительницы и её дочери

Жителя Ангарска осудили за убийство сожительницы и её дочери
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он зарезал обеих жертв

Суд признал 59-летнего жителя Ангарска виновным в убийстве сожительницы и её взрослой дочери. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

Преступление произошло 30 июня 2023 года. Мужчина выпивал у себя дома. В процессе застолья он поругался с женщинами и принялся их избивать. Вскоре схватил нож и ударил дочь сожительницы в грудь. Женщина выбежала в подъезд, где умерла.

Затем ангарчанин набросился с ножом и на сожительницу и также убил её.

Погибшим было 28 лет и 51 год.

Суд назначил подсудимому 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
убийство

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