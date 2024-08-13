Жителя Ангарска осудили за убийство сожительницы и её дочери

Суд признал 59-летнего жителя Ангарска виновным в убийстве сожительницы и её взрослой дочери. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.Преступление произошло 30 июня 2023 года. Мужчина выпивал у себя дома. В процессе застолья он поругался с женщинами и принялся их избивать. Вскоре схватил нож и ударил дочь сожительницы в грудь. Женщина выбежала в подъезд, где умерла.Затем ангарчанин набросился с ножом и на сожительницу и также убил её.Погибшим было 28 лет и 51 год.Суд назначил подсудимому 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.