Жителя Ангарска осудили за убийство сожительницы и её дочери

Он зарезал обеих жертв
Суд признал 59-летнего жителя Ангарска виновным в убийстве сожительницы и её взрослой дочери. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Преступление произошло 30 июня 2023 года. Мужчина выпивал у себя дома. В процессе застолья он поругался с женщинами и принялся их избивать. Вскоре схватил нож и ударил дочь сожительницы в грудь. Женщина выбежала в подъезд, где умерла.
Затем ангарчанин набросился с ножом и на сожительницу и также убил её.
Погибшим было 28 лет и 51 год.
Суд назначил подсудимому 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Он зарезал обеих жертв
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