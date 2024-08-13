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Пенсионерка из Бурятии «раскусила» мошенников

Пенсионерка из Бурятии «раскусила» мошенников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожилая женщина вспомнила о предупреждениях с листовок

Вечером 12 августа в полицию в Мухоршибирском районе обратилась 68-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонили с неизвестного номера. Поскольку она ждала звонка от родственницы, приняла вызов.

Звонивший сообщил женщине, что её страховой медицинский полис бумажного образца устарел и его необходимо заменить на пластиковый. Чтобы активировать новый полис, пенсионерке необходимо было сообщить код из смс.

Позже с женщиной вновь связались неизвестные и сообщили, что её аккаунт на госуслугах взломан, необходимо назвать все коды из поступивших сообщений. Пенсионерка, вспомнив о предупреждениях сотрудников полиции, которые она видела на листовках, поняла, что её обманывают мошенники, и прекратила диалог.

- Благодаря бдительности и своевременным действиям женщина сумела предотвратить хищение денежных средств. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в МВД по Бурятии.

Жителям напоминают: не доверяйте информации, полученной по телефону или в социальных сетях, если она вызывает у вас сомнения. Если вас просят перевести деньги, перезвоните в банк или организацию, от имени которой якобы поступил звонок, и уточните информацию. Не предоставляйте свои личные данные, пароли, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию незнакомым лицам. Никогда не совершайте финансовые операции по инструкциям, полученным от незнакомых людей.

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию. 
мошенничество

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