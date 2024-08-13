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40-летний читинец отобрал телефон у мальчика на улице

40-летний читинец отобрал телефон у мальчика на улице
Происшествия, 
Он попросил телефон, чтобы позвонить

В полицию Читы обратился местный житель с заявлением о хищении телефона у его несовершеннолетнего сына.

- Мужчина сообщил о том, что на улице Лазо неизвестный подошёл к сыну и попросил телефон для совершения звонка. На просьбу вернуть смартфон злоумышленник отказал и скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Мальчик смог описать внешность грабителя. Ориентировку с приметами подозреваемого передали всем наружным нарядам полиции.

Спустя несколько часов сотрудники ППС задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Грабителем оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель города Краснокаменск. Он признался, что телефон он намеревался продать. Сотрудники полиции изъяли гаджет и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», задержанному избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
грабеж

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