40-летний читинец отобрал телефон у мальчика на улице

В полицию Читы обратился местный житель с заявлением о хищении телефона у его несовершеннолетнего сына.- Мужчина сообщил о том, что на улице Лазо неизвестный подошёл к сыну и попросил телефон для совершения звонка. На просьбу вернуть смартфон злоумышленник отказал и скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.Мальчик смог описать внешность грабителя. Ориентировку с приметами подозреваемого передали всем наружным нарядам полиции.Спустя несколько часов сотрудники ППС задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Грабителем оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель города Краснокаменск. Он признался, что телефон он намеревался продать. Сотрудники полиции изъяли гаджет и вернули владельцу.Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», задержанному избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.