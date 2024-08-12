В Иркутской области в ночном ДТП пострадали два человека





Ночью 12 августа в Аларском районе Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека.Автоавария случилась на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Кутулик. Предварительно установлено, что 28-летняя женщина-водитель автомобиля Lexus выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с большегрузом Volvo с прицепом.- В результате случившегося в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и 52-летняя пассажир легкового автомобиля, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.