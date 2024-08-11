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В Бурятии без света остались 156 населённых пунктов

В Бурятии без света остались 156 населённых пунктов
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов

Вечером в воскресенье, 11 августа, в Бурятии произошло массовое отключение электричества.

- В 19.54 в в ОДС ГУ поступило сообщение о том, что по южной части Бурятской Энергосистемы сработала противоаварийная автоматика при отключении ВЛ 220 кВ БЦБК-Шелехово , ВЛ 220 кВ Ключи-БЦБК с отп. на ПС Слюдянка (Иркутская Электросетевая компания), - написал в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Он уточнил, что под отключение попали 156 населённых пунктов, в которых живут 126 917 человек.

Точные сроки восстановления электричества пока неизвестны.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 6 августа часть Бурятии временно лишилась электричества из-за отключения двух линий 220кВ, произошедшего из-за грозы в Иркутской области. В итоге из-за нехватки мощности в энергосистеме республики сработала автоматика предотвращения нарушения устойчивости.

отключение света

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