В Бурятии без света остались 156 населённых пунктов

Вечером в воскресенье, 11 августа, в Бурятии произошло массовое отключение электричества.
- В 19.54 в в ОДС ГУ поступило сообщение о том, что по южной части Бурятской Энергосистемы сработала противоаварийная автоматика при отключении ВЛ 220 кВ БЦБК-Шелехово , ВЛ 220 кВ Ключи-БЦБК с отп. на ПС Слюдянка (Иркутская Электросетевая компания), - написал в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
Он уточнил, что под отключение попали 156 населённых пунктов, в которых живут 126 917 человек.
Точные сроки восстановления электричества пока неизвестны.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 6 августа часть Бурятии временно лишилась электричества из-за отключения двух линий 220кВ, произошедшего из-за грозы в Иркутской области. В итоге из-за нехватки мощности в энергосистеме республики сработала автоматика предотвращения нарушения устойчивости.