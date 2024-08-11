В Улан-Удэ живодёр пытался через суд вернуть изъятую у него собаку

Житель Улан-Удэ через суд пытался вернуть собаку по кличке Тяпа, с которой сам плохо обращался. Он посчитал, что её изъяли незаконно. Мужчина требовал с ответчиков, которыми выступили новый владелец Тяпы, полицейский и волонтёр, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей с каждого, а с нового хозяина собаки дополнительно 250 000 рублей.Мужчина содержал у себя в квартире несколько собак, они все сидели на короткой цепи. Тяпу он вовсе выгнал на общий балкон и не кормил её. Собака скулила на весь дом. Соседи пожаловались на горе-собаковода, и в ноябре 2022 года Тяпу изъяли по факту жестокого обращения с животными. Её поместили в ветеринарную клинику, выходили, при этом хозяин животного не собирался платить за её лечение.Собаку себе забрал неравнодушный горожанин, который оформил на Тяпу все нужные документы, установил чип, а также вакцинировал.- Разрешая заявленные требования, проанализировав представленные по делу доказательства в их совокупности, дав им правовую оценку, суд пришёл к выводу об отсутствии доказательств принудительного и незаконного изъятия собаки, также не подтверждены нарушения в действиях сотрудников полиции, превышение полномочий при разрешении многочисленных обращений истца в полицию, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Улан-Удэ.Мужчина на этом не успокоился и обжаловал решение районного суда. Однако апелляционным определением судебной коллегии Верховного суда Бурятии решение Октябрьского районного суда оставлено без изменения. При этом суд апелляционной инстанции указал, что истец ненадлежащим образом содержал домашнее животное, злоупотребляя своими правами.Сейчас Тяпа находится у нового владельца, который окружает собачку любовью и заботой.