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В Забайкалье поезд насмерть сбил 13-летнего мальчика

В Забайкалье поезд насмерть сбил 13-летнего мальчика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

В районе станции Укурей в Чернышевском районе Забайкальского края грузовой поезд насмерть сбил 13-летнего мальчика. Произошло это ночью 11 августа, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

- От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи и следователи-криминалисты проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 2 марта в посёлке Танхой Кабанского района Бурятии под грузовой поезд попали женщина и её трёхлетний внук, переходившие в неположенном месте. Мальчик погиб на месте.
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