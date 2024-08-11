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Житель Бурятии во время ссоры забил до смерти мужчину

Житель Бурятии во время ссоры забил до смерти мужчину
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Потерпевший скончался на месте происшествия

Жителя Кяхтинского района Бурятии районный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Однако суд апелляционной инстанции проверил доводы осуждённого и смягчил назначенное ему наказание.

Мужчина нанёс оппоненту удары кулаками по голове. От полученных травм потерпевший скончался на следующий день на месте происшествия от отёка головного мозга в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

При этом сам нападавший утверждал, что нанёс только два удара. Суд первой инстанции пришёл к выводу, что обнаруженные телесные повреждения причинены в результате нанесения руками не менее пяти ударов в голову. Это подтверждается показаниями свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы. Выводы суда о назначении наказания в виде лишения свободы признаны обоснованными.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции изменил приговор, найдя смягчающее обстоятельство. Выяснилось, что потерпевший сам затеял драку, а его оппонент просил успокоиться, но тот первым ударил кулаком в грудь и замахнулся на него стаканом. После этого мужчина в ответ нанёс потерпевшему не менее пяти ударов кулаками по голове.

- С учётом указанного смягчающего обстоятельства назначенное Л. наказание смягчено, - сообщили в Верховном суде Бурятии. 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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