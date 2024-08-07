В Иркутской области по вине пьяного водителя в ДТП пострадали его дети









На 38 километре федеральной трассы «Вилюй» в Тулунском районе Иркутской области съехал с дороги и опрокинулся автомобиль Toyota Corollа. В нём ехали супруги и пятеро детей; глава семейства управлял машиной.Авария произошла 7 августа около трёх часов ночи.- Предварительно установлено, что водитель Toyota Corolla, двигаясь в направлении города, не справился с управлением, совершил съезд с дороги и опрокидывание автомобиля, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.В результате ДТП двое детей в возрасте 3 и 12 лет доставлены в больницу.Госавтоинспекторы выяснили, что 38-летний житель Тулуна со своей супругой и пятью детьми возвращались от места отдыха домой. При этом мужчина сел за руль иномарки после распития алкоголя.За ненадлежащий досмотр над детьми и нахождение в нетрезвом виде родителей сотрудники полиции привлекли к административной ответственности. По факту ДТП проводится всесторонняя проверка.