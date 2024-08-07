В Гусиноозёрске извращенца встретили в парке

Жители Гусиноозёрска обеспокоены появлением извращенца. Подозрительный мужчина совершал непристойные действия в парке возле школы искусств.
Инцидент произошёл днём 6 августа. Видео, которое сняла очевидец, появилось в паблике «Весь Гусиноозёрск».
«Уважаемые родители, будьте бдительны, сегодня днём сидела в парке, где школа искусств, мужчина не в адеквате ходил за детьми и будто преследовал. На видео видно его жесты рукой. Я поговорила с детьми, спросила, с ними ли он. Мужчину этого прогнала, а дети пошли гулять ближе к дому. Среди белого дня и такое, оказывается, бывает», - поделилась женщина.
В комментариях земляки посоветовали в подобном случае незамедлительно обращаться в полицию. Теперь горожане переживают, что это мужчина будет орудовать в других публичных местах:
«Нужно было вызвать хотя бы полицию, вы его с этого места прогнали, вдруг в другом месте он уже содержится. Это нездоровый человек, такие, я думаю, могут быть опасны для общества, особенно для деток»,
«Надо в полицию это видео, обязательно!».
Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии в июле подобного извращенца повстречали около детского сада «Золушка» на улице Толстого.