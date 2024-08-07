07 августа

06 августа

Популярное

В Гусиноозёрске извращенца встретили в парке

В Гусиноозёрске извращенца встретили в парке
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Его прогнала местная жительница

Жители Гусиноозёрска обеспокоены появлением извращенца. Подозрительный мужчина совершал непристойные действия в парке возле школы искусств.

Инцидент произошёл днём 6 августа. Видео, которое сняла очевидец, появилось в паблике «Весь Гусиноозёрск».

«Уважаемые родители, будьте бдительны, сегодня днём сидела в парке, где школа искусств, мужчина не в адеквате ходил за детьми и будто преследовал. На видео видно его жесты рукой. Я поговорила с детьми, спросила, с ними ли он. Мужчину этого прогнала, а дети пошли гулять ближе к дому. Среди белого дня и такое, оказывается, бывает», - поделилась женщина.

В комментариях земляки посоветовали в подобном случае незамедлительно обращаться в полицию. Теперь горожане переживают, что это мужчина будет орудовать в других публичных местах:

«Нужно было вызвать хотя бы полицию, вы его с этого места прогнали, вдруг в другом месте он уже содержится. Это нездоровый человек, такие, я думаю, могут быть опасны для общества, особенно для деток»,

«Надо в полицию это видео, обязательно!».

Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии в июле подобного извращенца повстречали около детского сада «Золушка» на улице Толстого
парки отдыха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии растёт число мошенничеств
В Бурятии растёт число мошенничеств
Происшествия, 07.08.2024
В целом преступлений стало чуть меньше, чем годом ранее
Бухгалтер из Иркутска перевела мошенникам 2,7 млн рублей
Бухгалтер из Иркутска перевела мошенникам 2,7 млн рублей
Происшествия, 07.08.2024
Женщине внушили, что на её имя пытаются оформить кредит
Житель Бурятии избил родителей и угрожал им включенной бензопилой
Житель Бурятии избил родителей и угрожал им включенной бензопилой
Происшествия, 07.08.2024
Мужчина также замахивался на мать и отца топором
В Иркутской области мошенница меняла пенсионерам деньги на купюры «банка приколов»
В Иркутской области мошенница меняла пенсионерам деньги на купюры «банка приколов»
Происшествия, 07.08.2024
Она заходила к пожилым людям, чтобы якобы вернуть долг их детям
Пьяный мужчина сломал ногу незнакомцу, избив его дубинкой на улице в Чите
Пьяный мужчина сломал ногу незнакомцу, избив его дубинкой на улице в Чите
Происшествия, 07.08.2024
Агрессивного мужчину задержали и заключили под стражу
В Забайкалье за один день утонули двое детей
В Забайкалье за один день утонули двое детей
Происшествия, 07.08.2024
Один из них погиб в искусственном водоёме
На пожаре в Улан-Удэ спасли мужчину
На пожаре в Улан-Удэ спасли мужчину
Происшествия, 07.08.2024
Горела квартира дома в 105 микрорайоне
Улан-удэнок «развели» с работой по выкупу товаров на маркетплейсах
Улан-удэнок «развели» с работой по выкупу товаров на маркетплейсах
Происшествия, 07.08.2024
«Предложения крупного заработка за выполнение простой работы – признак того, что с вами связались мошенники», - предостерегают полицейские
Ребёнок на руках: В Иркутской области водитель Mark II гнала со скоростью 150 км/ч
Ребёнок на руках: В Иркутской области водитель Mark II гнала со скоростью 150 км/ч
Происшествия, 07.08.2024
Водитель и пассажирка, державшая ребёнка, не были пристёгнуты ремнями безопасности
В Бурятии эвакуировали более 20 жителей Онохоя
В Бурятии эвакуировали более 20 жителей Онохоя
Происшествия, 07.08.2024
В посёлке подтоплено четыре дома

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^