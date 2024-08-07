Бухгалтер из Иркутска перевела мошенникам 2,7 млн рублей

В Иркутске в полицию обратилась заявлением о мошенничестве бухгалтер, работающая в центре образования.Она рассказала полицейским, что ей пришло сообщение на телефон от мужчины, который представился «сотрудником правоохранительных органов». Неизвестный сообщил, что мошенники получили доступ к личному кабинету женщины на портале государственных услуг и пытаются оформить на её имя кредит.Собеседник пообещал помочь сохранить деньги. Для этого он убедил женщину, что нужно оформить на себя «зеркальный займ» и вместе с личными средствами перевести всё на якобы безопасный счёт.- Следуя всем инструкциям лжесотрудника, 62-летняя женщина перечислила злоумышленникам свыше 2,7 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».