Житель Бурятии избил родителей и угрожал им включенной бензопилой

Житель Бурятии признан районным судом виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и угрозе убийством. Он получила 3 года 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима.Показания дали родители мужчины. Они рассказали, что ночью проснулись от ругани пьяного сына, который нанёс им, спавшим на диванах, множество ударов палкой по телу каждого из них. Впоследствии у обоих были установлены переломы рёбер.Мужчина на этом не остановился. Согласно показаниям потерпевших, он нанёс алюминиевой кастрюлей удар по голове отца, упрекая в том, что не был приготовлен ужин. Выйдя во двор, вернулся в дом с топором.С криком, что убьёт их, мужчина замахивался этим топором и над мамой, и над папой. В очередной раз выйдя из дома, он вернулся в жилище уже с бензопилой в руках. После чего, приведя бензопилу в действие, он поочерёдно подходил к каждому из родителей, угрожая им расчленением.После вынесения приговора осуждённый не согласился с ним, сочтя реальный срок в колонии строгого режима слишком суровым наказанием. Он подал апелляционную жалобу.Мужчина утверждал, что не угрожал родителям бензопилой и другими разными орудиями. Однако безуспешно.«Показания потерпевших обоснованно признаны судом достоверными и положены в основу приговор. Они преимущественно в юридически значимых деталях согласуются между собой и другими доказательствами по делу, в частности, с исследованными судом протоколом осмотра места происшествия с изъятием с места происшествия бензопилы, протоколом осмотра предметов, выводами экспертов о характере, локализации, механизме причинения и степени тяжести выявленных у <…> телесных повреждений, расценивающихся, следуя заключениям судебно-медицинской экспертизы, как причинивших средней тяжести вред их здоровью», - говорится в апелляционном постановлении.Апелляционную жалобу осуждённого суд оставил без удовлетворения.