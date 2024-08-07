Улан-удэнец подменил брендовые кроссовки в пункте выдачи товаров

Возбуждено уголовное дело о краже
38-летний улан-удэнец будет привлечён к уголовной ответственности за кражу, совершённую в одном из пунктов выдачи товаров.
Мужчина заказал на популярной площадке брендовые кроссовки стоимостью около 12 тысяч рублей.
Во время примерки в пункте выдачи мужчина подменил кроссовки на похожую копию и сдал покупку менеджеру с просьбой о возврате. На следующий день в пункт выдачи пришла претензия от распределительного пункта о подмене товара.
Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
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Возбуждено уголовное дело о краже
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