07 августа

06 августа

Популярное

В Иркутской области мошенница меняла пенсионерам деньги на купюры «банка приколов»

В Иркутской области мошенница меняла пенсионерам деньги на купюры «банка приколов»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Она заходила к пожилым людям, чтобы якобы вернуть долг их детям

В городе Черемхово задержали мошенницу, которая оставляла пенсионерам «билеты банка приколов» вместо настоящих денег.

Неделю назад от действий аферистки пострадал 73-летний местный житель. Женщина пришла к пенсионеру домой, представилась знакомой его дочери и сказала, что хочет вернуть ей долг.

Для этого незнакомка попросила разменять «двухтысячную» купюру. Доверчивый пенсионер пригласил гостью в дом, достал купюры из кошелька и попросил, чтобы она сама отсчитала нужную сумму.

Воспользовавшись моментом, она передала потерпевшему купюры Банка приколов – «дубли», выполненные в виде двухтысячной купюры, а также похитила у него семь тысяч рублей.

- С аналогичной схемой хищения столкнулись ещё две местные жительницы в возрасте 77 и 71 лет. В последнем случае, когда пожилая женщина достала свои сбережения, гостья вырвала у неё деньги и убежала. Потерпевшая лишилась 36 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая 32-летняя местная жительница. Свою вину она полностью признала.

Возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бухгалтер из Иркутска перевела мошенникам 2,7 млн рублей
Бухгалтер из Иркутска перевела мошенникам 2,7 млн рублей
Происшествия, 07.08.2024
Женщине внушили, что на её имя пытаются оформить кредит
Житель Бурятии избил родителей и угрожал им включенной бензопилой
Житель Бурятии избил родителей и угрожал им включенной бензопилой
Происшествия, 07.08.2024
Мужчина также замахивался на мать и отца топором
В Иркутской области мошенница меняла пенсионерам деньги на купюры «банка приколов»
В Иркутской области мошенница меняла пенсионерам деньги на купюры «банка приколов»
Происшествия, 07.08.2024
Она заходила к пожилым людям, чтобы якобы вернуть долг их детям
Пьяный мужчина сломал ногу незнакомцу, избив его дубинкой на улице в Чите
Пьяный мужчина сломал ногу незнакомцу, избив его дубинкой на улице в Чите
Происшествия, 07.08.2024
Агрессивного мужчину задержали и заключили под стражу
В Забайкалье за один день утонули двое детей
В Забайкалье за один день утонули двое детей
Происшествия, 07.08.2024
Один из них погиб в искусственном водоёме
На пожаре в Улан-Удэ спасли мужчину
На пожаре в Улан-Удэ спасли мужчину
Происшествия, 07.08.2024
Горела квартира дома в 105 микрорайоне
Улан-удэнок «развели» с работой по выкупу товаров на маркетплейсах
Улан-удэнок «развели» с работой по выкупу товаров на маркетплейсах
Происшествия, 07.08.2024
«Предложения крупного заработка за выполнение простой работы – признак того, что с вами связались мошенники», - предостерегают полицейские
Ребёнок на руках: В Иркутской области водитель Mark II гнала со скоростью 150 км/ч
Ребёнок на руках: В Иркутской области водитель Mark II гнала со скоростью 150 км/ч
Происшествия, 07.08.2024
Водитель и пассажирка, державшая ребёнка, не были пристёгнуты ремнями безопасности
В Бурятии эвакуировали более 20 жителей Онохоя
В Бурятии эвакуировали более 20 жителей Онохоя
Происшествия, 07.08.2024
В посёлке подтоплено четыре дома
В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил электроопору
В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил электроопору
Происшествия, 07.08.2024
Инцидент произошёл на улице Мунгонова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^