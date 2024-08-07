В Иркутской области мошенница меняла пенсионерам деньги на купюры «банка приколов»

В городе Черемхово задержали мошенницу, которая оставляла пенсионерам «билеты банка приколов» вместо настоящих денег.Неделю назад от действий аферистки пострадал 73-летний местный житель. Женщина пришла к пенсионеру домой, представилась знакомой его дочери и сказала, что хочет вернуть ей долг.Для этого незнакомка попросила разменять «двухтысячную» купюру. Доверчивый пенсионер пригласил гостью в дом, достал купюры из кошелька и попросил, чтобы она сама отсчитала нужную сумму.Воспользовавшись моментом, она передала потерпевшему купюры Банка приколов – «дубли», выполненные в виде двухтысячной купюры, а также похитила у него семь тысяч рублей.- С аналогичной схемой хищения столкнулись ещё две местные жительницы в возрасте 77 и 71 лет. В последнем случае, когда пожилая женщина достала свои сбережения, гостья вырвала у неё деньги и убежала. Потерпевшая лишилась 36 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая 32-летняя местная жительница. Свою вину она полностью признала.Возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.