Пьяный мужчина сломал ногу незнакомцу, избив его дубинкой на улице в Чите

Ночью в полицию Читы поступило сообщение о госпитализации 36-летнего мужчины с переломом ноги. Как выяснилось, его избил неизвестный прохожий.- Потерпевший в ночное время шёл по улице Кастринской и по пути встретил нетрезвого мужчину, с которым у него возникла ссора. В результате конфликта злоумышленник нанёс несколько ударов по ноге потерпевшему металлической дубинкой. После скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний житель Читы. Он признался в содеянном.Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Металлическую дубинку полицейские изъяли.