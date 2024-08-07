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Пьяный мужчина сломал ногу незнакомцу, избив его дубинкой на улице в Чите

Пьяный мужчина сломал ногу незнакомцу, избив его дубинкой на улице в Чите
Происшествия, 
Агрессивного мужчину задержали и заключили под стражу

Ночью в полицию Читы поступило сообщение о госпитализации 36-летнего мужчины с переломом ноги. Как выяснилось, его избил неизвестный прохожий.

- Потерпевший в ночное время шёл по улице Кастринской и по пути встретил нетрезвого мужчину, с которым у него возникла ссора. В результате конфликта злоумышленник нанёс несколько ударов по ноге потерпевшему металлической дубинкой. После скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний житель Читы. Он признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Металлическую дубинку полицейские изъяли.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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