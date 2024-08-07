Улан-удэнок «развели» с работой по выкупу товаров на маркетплейсах

В районных отделах полиции Улан-Удэ зарегистрировано несколько фактов мошенничеств, связанных с якобы подработкой на популярных торговых площадках.Так, конце июля в полицию Железнодорожного района обратилась 41-летняя горожанка. Женщина рассказала, что ей в мессенджере поступило предложение о работе, которая заключалась в выкупе товаров с популярного маркетплейса. «Работодатель» объяснял, что таким образом магазинам нужно увеличивать объём сделок, чтобы повышать свой рейтинг на площадке.Женщина произвела пробную закупку на пять тысяч рублей, но вскоре мошенники перестали выходить с ней на связь.По аналогичной схеме мошенники обманули и 33-летнюю горожанку. В январе этого года посредник предпринимателя на торговой площадке предложил женщине дополнительный заработок. Работа заключалась в том, что жительнице Улан-Удэ необходимо было закупать товары на площадке для поднятия рейтинга, а ей будет зачислено 50% от их стоимости в качестве дохода.После совершения покупки на 1200 рублей мошенники прислали женщине 1800 рублей на банковскую карту. Она поверила в реальность заработка и взяла в кредит 350 тысяч рублей.Улан-удэнка совершила пять покупок на общую сумму около 355 тысяч рублей. Когда «работодатель» перестал выходить с ней на связь, она поняла, что стала жертвой мошенников. В полицию потерпевшая обратилась лишь в августе, потому что боялась осуждения родственников.Жителей предупреждают, в мессенджерах вам могут поступить сообщения о лёгком заработке путём выполнения несложной работы, например, купить товары или оценить услуги, оставить отзывы об отелях или различных заведениях.- Те действия, что предлагают выполнять мошенники и работой назвать сложно, но для регистрации на сайте «работодателя» они просят ввести данные банковских карт для якобы получения заработной платы или зарегистрироваться в специальных приложениях. Помните, что предложения крупного заработка за выполнение простой работы – признак того, что с вами связались мошенники. Лёгких денег не бывает, - предостерегают в МВД по Бурятии.Не переходите по ссылкам, отправленным неизвестными, не предоставляйте доступ к своим персональным и банковским данным мошенникам.