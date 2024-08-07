Улан-удэнок «развели» с работой по выкупу товаров на маркетплейсах

В районных отделах полиции Улан-Удэ зарегистрировано несколько фактов мошенничеств, связанных с якобы подработкой на популярных торговых площадках.
Так, конце июля в полицию Железнодорожного района обратилась 41-летняя горожанка. Женщина рассказала, что ей в мессенджере поступило предложение о работе, которая заключалась в выкупе товаров с популярного маркетплейса. «Работодатель» объяснял, что таким образом магазинам нужно увеличивать объём сделок, чтобы повышать свой рейтинг на площадке.
Женщина произвела пробную закупку на пять тысяч рублей, но вскоре мошенники перестали выходить с ней на связь.
По аналогичной схеме мошенники обманули и 33-летнюю горожанку. В январе этого года посредник предпринимателя на торговой площадке предложил женщине дополнительный заработок. Работа заключалась в том, что жительнице Улан-Удэ необходимо было закупать товары на площадке для поднятия рейтинга, а ей будет зачислено 50% от их стоимости в качестве дохода.
После совершения покупки на 1200 рублей мошенники прислали женщине 1800 рублей на банковскую карту. Она поверила в реальность заработка и взяла в кредит 350 тысяч рублей.
Улан-удэнка совершила пять покупок на общую сумму около 355 тысяч рублей. Когда «работодатель» перестал выходить с ней на связь, она поняла, что стала жертвой мошенников. В полицию потерпевшая обратилась лишь в августе, потому что боялась осуждения родственников.
Жителей предупреждают, в мессенджерах вам могут поступить сообщения о лёгком заработке путём выполнения несложной работы, например, купить товары или оценить услуги, оставить отзывы об отелях или различных заведениях.
- Те действия, что предлагают выполнять мошенники и работой назвать сложно, но для регистрации на сайте «работодателя» они просят ввести данные банковских карт для якобы получения заработной платы или зарегистрироваться в специальных приложениях. Помните, что предложения крупного заработка за выполнение простой работы – признак того, что с вами связались мошенники. Лёгких денег не бывает, - предостерегают в МВД по Бурятии.
Не переходите по ссылкам, отправленным неизвестными, не предоставляйте доступ к своим персональным и банковским данным мошенникам.