07 августа

06 августа

Популярное

Ребёнок на руках: В Иркутской области водитель Mark II гнала со скоростью 150 км/ч

Ребёнок на руках: В Иркутской области водитель Mark II гнала со скоростью 150 км/ч
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Водитель и пассажирка, державшая ребёнка, не были пристёгнуты ремнями безопасности

В Черемховском районе Иркутской области дорожная видеокамера «Кордон» запечатлела автомобиль Toyota Mark II, нёсшийся со скоростью 150 км/час, при этом на руках у пассажирки на переднем сиденье находился ребенок.

Автомобиль запечатлели на 1760 километре федеральной трассы «Сибирь». «Женщина-водитель превысила допустимую скорость движения на указанном участке на 80 километров, двигаясь со скоростью 150 километров в час», - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Кроме того, водитель и пассажирка седана игнорировали ремни безопасности. Пассажирка же перевозила ребёнка без использования детского удерживающего устройства - ребёнок сидел у женщины на руках.

По всем фактам грубейших нарушений ПДД материалы направлены в отдел Госавтоинспекции по месту регистрации автолюбительницы.

ГИБДД водители

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ребёнок на руках: В Иркутской области водитель Mark II гнала со скоростью 150 км/ч
Ребёнок на руках: В Иркутской области водитель Mark II гнала со скоростью 150 км/ч
Происшествия, 07.08.2024
Водитель и пассажирка, державшая ребёнка, не были пристёгнуты ремнями безопасности
В Бурятии эвакуировали более 20 жителей Онохоя
В Бурятии эвакуировали более 20 жителей Онохоя
Происшествия, 07.08.2024
В посёлке подтоплено четыре дома
В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил электроопору
В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил электроопору
Происшествия, 07.08.2024
Инцидент произошёл на улице Мунгонова
Улан-удэнец пытался спрятать коноплю на глазах у наряда Росгвардии
Улан-удэнец пытался спрятать коноплю на глазах у наряда Росгвардии
Происшествия, 07.08.2024
Росгвардейцы задержали его во время патрулирования улиц
В Улан-Удэ осудили организатора «домашней» нарколаборатории
В Улан-Удэ осудили организатора «домашней» нарколаборатории
Происшествия, 07.08.2024
Мужчину отправили в колонию строгого режима
Житель Бурятии не смог объяснить причину кражи из больницы
Житель Бурятии не смог объяснить причину кражи из больницы
Происшествия, 06.08.2024
Мужчина ранее не судим, работает в лесной отрасли

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^