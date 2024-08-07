Ребёнок на руках: В Иркутской области водитель Mark II гнала со скоростью 150 км/ч

В Черемховском районе Иркутской области дорожная видеокамера «Кордон» запечатлела автомобиль Toyota Mark II, нёсшийся со скоростью 150 км/час, при этом на руках у пассажирки на переднем сиденье находился ребенок.Автомобиль запечатлели на 1760 километре федеральной трассы «Сибирь». «Женщина-водитель превысила допустимую скорость движения на указанном участке на 80 километров, двигаясь со скоростью 150 километров в час», - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.Кроме того, водитель и пассажирка седана игнорировали ремни безопасности. Пассажирка же перевозила ребёнка без использования детского удерживающего устройства - ребёнок сидел у женщины на руках.По всем фактам грубейших нарушений ПДД материалы направлены в отдел Госавтоинспекции по месту регистрации автолюбительницы.