В Бурятии эвакуировали более 20 жителей Онохоя

Посёлок Онохой Заиграевского района Бурятии продолжает топить.
«За ночь вода в районе моста через протоку на улице Королёва поднялась примерно на метр. В настоящее время рост прекратился», - сообщается в районной группе «Заиграево-инфо. 24/7».
По последним данным, подтоплено четыре дома. Эвакуированы к родственникам 12 взрослых и 14 детей. Ещё одну пожилую женщину увезли в Онохойскую больницу.
Отмечается, что угрозы перелива воды через дамбу в настоящее время нет.
Всю ночь на месте происшествия работали 16 единиц техники.
- Очень много наших жителей откликнулись на просьбу о помощи, за что огромнейшее всем спасибо, позже их имена сообщим. Вода не падает, но в Усть-Бряни уже отступает. Всем спасибо за переживания и поддержку, - прокомментировали ситуацию в администрация Онохоя.
В Онохое развернули два пункта временного размещения на 40 мест: в администрации посёлка и в Онохойской школе №2.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне закрыли движение на автодороге от Онохоя в сторону посёлка Заиграево, вода местами там превышает 70 сантиметров. Добраться до райцентра можно только кружным путём.