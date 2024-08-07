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В Улан-Удэ горел автомобиль «Почты России»

В Улан-Удэ горел автомобиль «Почты России»
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Он загорелся на ходу

Сегодня утром в Улан-Удэ горел автомобиль с символикой «Почта России».

- Пожарные выезжали на загорание автомобиля по улице Воровского. Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников удалось в кратчайшее время ликвидировать пожар и минимизировать его последствия, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

Отмечается, что в тушении были задействованы четверо пожарных и одна единица техники.

Предварительная причина пожара установлена – это аварийный режим работы узлов и агрегатов двигателя. Аварийный комиссар Батыр Артыков опубликовал в своём Telegram-канале видео момента возгорания: на кадрах видно, что автомобиль начал гореть прямо во время движения.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 июня автомобиль сгорел на улице Заиграевская
пожар Почта России

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