В Улан-Удэ горел автомобиль «Почты России»

Сегодня утром в Улан-Удэ горел автомобиль с символикой «Почта России».
- Пожарные выезжали на загорание автомобиля по улице Воровского. Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников удалось в кратчайшее время ликвидировать пожар и минимизировать его последствия, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
Отмечается, что в тушении были задействованы четверо пожарных и одна единица техники.
Предварительная причина пожара установлена – это аварийный режим работы узлов и агрегатов двигателя. Аварийный комиссар Батыр Артыков опубликовал в своём Telegram-канале видео момента возгорания: на кадрах видно, что автомобиль начал гореть прямо во время движения.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 июня автомобиль сгорел на улице Заиграевская.