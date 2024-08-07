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В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил электроопору

В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил электроопору
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл на улице Мунгонова

Автомобиль «Тойота Ипсум» сбил электроопору на улице Мунгонова в Улан-Удэ. Произошло это во вторник, 6 августа, в семь часов вечера, сообщается в оперативной сводке по городу.

Новую опору ещё не поставили; сроки по проведению восстановительных работ будут согласовываться сегодня, 7 августа, уточняют оперативные службы.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее автомобилист повредил опору уличного освещения на улице Мокрова.
ДТП

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