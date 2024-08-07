В Бурятии 13-летний мотоциклист врезался в корову, а затем в столб

Ночью 6 августа в посёлке Николаевский Тарбагатайского района в ДТП пострадал 13-летний мальчик, ехавший на мотоцикле. В темноте он сперва врезался в корову, а затем влетел ещё и в электроопору.
- 13-летний водитель мотоцикла Racer, не имеющий права управления транспортными средствами, следуя по улице Октябрьской, совершил наезд на корову с последующим наездом на электроопору. В результате ДТП школьника с травмами госпитализировали в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожее ДТП произошло в последний день июля в посёлке Новоселенгинск, где 15-летний водитель мопеда влетел в корову. Травмы получил его 10-летний пассажир.
Накануне в Онохой водитель «Тойоты Приус» сбил девятилетнюю девочку.