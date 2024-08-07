07 августа

06 августа

Популярное

В Бурятии 13-летний мотоциклист врезался в корову, а затем в столб

В Бурятии 13-летний мотоциклист врезался в корову, а затем в столб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло ночью

Ночью 6 августа в посёлке Николаевский Тарбагатайского района в ДТП пострадал 13-летний мальчик, ехавший на мотоцикле. В темноте он сперва врезался в корову, а затем влетел ещё и в электроопору.

- 13-летний водитель мотоцикла Racer, не имеющий права управления транспортными средствами, следуя по улице Октябрьской, совершил наезд на корову с последующим наездом на электроопору. В результате ДТП школьника с травмами госпитализировали в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», похожее ДТП произошло в последний день июля в посёлке Новоселенгинск, где 15-летний водитель мопеда влетел в корову. Травмы получил его 10-летний пассажир.

Накануне в Онохой водитель «Тойоты Приус» сбил девятилетнюю девочку
ДТП мотоциклисты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил электроопору
В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил электроопору
Происшествия, 07.08.2024
Инцидент произошёл на улице Мунгонова
Улан-удэнец пытался спрятать коноплю на глазах у наряда Росгвардии
Улан-удэнец пытался спрятать коноплю на глазах у наряда Росгвардии
Происшествия, 07.08.2024
Росгвардейцы задержали его во время патрулирования улиц
В Улан-Удэ осудили организатора «домашней» нарколаборатории
В Улан-Удэ осудили организатора «домашней» нарколаборатории
Происшествия, 07.08.2024
Мужчину отправили в колонию строгого режима
Житель Бурятии не смог объяснить причину кражи из больницы
Житель Бурятии не смог объяснить причину кражи из больницы
Происшествия, 06.08.2024
Мужчина ранее не судим, работает в лесной отрасли
Житель Забайкалья перевёл мошенникам более пяти млн рублей
Житель Забайкалья перевёл мошенникам более пяти млн рублей
Происшествия, 06.08.2024
Он думал, что инвестирует в нефтегазовую отрасль

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^